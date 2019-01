Due rapine in pochi minuti tra Partanna e la Marinella, assaltati un market e una farmacia

Rapinatori scatenati alla Marinella e a Partanna. Sono due le attività finite ieri pomeriggio nel mirino di due bande di malviventi che sono entrate in azione intorno alle 19. Il primo colpo è stato messo a segno al supermercato Conad di viale Cavarretta dove quattro persone, una delle quali armate di pistola, hanno minacciato gli impiegati e si sono fatti consegnare i contanti custoditi nel registratore di cassa: circa 2 mila euro.

Pochi minuti dopo altri due banditi hanno rapinato la farmacia Cuccia di via Salgari (foto allegata). Secondo la ricostruzione degli investigatori i due avrebbero fatto irruzione nel punto vendita non armati e a volto coperto. Lasciando intendere di avere un coltello in tasca si sono rivolti al titolare e al personale per intimidirli e costringerli a eseguire gli ordini: "Mettete i soldi nel sacchetto!". Il bottino ammonterebbe a circa 200 euro.

Sul primo episodio indagano i carabinieri del stazione di Partanna-Mondello, mentre sul secondo ci sono gli agenti del commissariato Mondello e gli agenti delle volanti. In entrambi i casi sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza interni delle due attività nonché quelle delle telecamere piazzate nella zona, che potrebbero aver ripreso la fuga dei malviventi. Non si esclude che ci sia un collegamento tra le due rapine.

