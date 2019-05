Cronaca Oreto-Stazione / Via Filippo Corazza, 73

Zona stazione, assalto in un centro scommesse: rapinatori fuggono con bottino da mille euro

L'episodio sabato in via Filippo Corazza, poco prima dell'orario di chiusura serale. Due uomini incappucciati ma non armati hanno minacciato i dipendenti e svuotato le casse. Acquisite le immagini della videosorveglianza. Indaga la polizia