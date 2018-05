Zona Oreto, rapina in un centro scommesse: ferito all'addome uno dei gestori

Due uomini, con i volti coperti da caschi neri, ieri sera hanno messo a segno una rapina in via della Conciliazione, in zona Oreto. Sono entrati in un centro scommesse, armati di pistola, e hanno svuotato la cassa. Uno dei gestori che ha cercato di far saltare il colpo è stato colpito con un oggetto all'addome ed è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118: l'uomo è stato trasportato al Civico. Indagini della polizia in corso. Secondo una prima ricostruzione il colpo avrebbe fruttato circa 4 mila euro.

Si tratta del terzo colpo avvenuto nella giornata di ieri: un corriere Gls è stato rapinato in via Mariagrazia Di Giorgio e nel primo pomeriggio la stessa sorte è toccata a Pausa Caffè, in via Altofonte. In tutti e tre i casi ad agire sono stati due uomini arrivati a bordo di uno scooter e con in testa caschi neri.