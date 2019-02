Rapina al Bingo Snai di via Messina Marine, secondo colpo in quattro giorni

Rapinatori scatenati tornano a colpire in via Messina Marine. Due banditi a volto coperto sono entrati in azione ieri sera, intorno alle 22.30, prendendo nuovamente di mira il Bingo Snai dello Sperone. Le volanti di polizia sono intervenute intorno alle 2 di notte per constatare quanto accaduto, raccogliere le prime informazioni e acquisire le immagini del sistema di videosorveglianza.

Secondo una prima ricostruzione i rapinatori, uno dei quali armato di pistola, hanno fatto irruzione nel centro scommesse che si trova a pochi metri dall’ingresso principale. Uno ha puntato dritto verso le casse, ha minacciato gli impiegati e li ha costretti a consegnare i contanti. Il bottino, ancora da quantificare con precisione, ammonterebbe a circa 1.500 euro.

Gli agenti hanno avviato le ricerche in zona partendo dai pochi dettagli raccolti sul posto. Al vaglio le immagini del circuito di videosorveglianza interno che avrebbe ripreso l’ennesimo assalto, il quinto in cinque mesi. Gli investigatori cercheranno di accertare se ci sia un collegamento fra i vari episodi e chiarire se siano sempre gli stessi malviventi a colpire.

La rapina di ieri sera inizia a destare più di qualche preoccupazione. Il Bingo Snai di via Messina Marine, infatti, risulta tra le attività in amministrazione giudiziaria dopo la confisca di primo grado disposta dall’autorità giudiziaria nei confronti della famiglia Adelfio. L’ultimo colpo risale ad appena 3 giorni fa: due banditi sono riusciti a portare via 1.500 euro in contanti e sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce tra i vicoli dello Sperone.