Via Messina Marine, colpo al Bingo Snai: sfonda la porta e rapina il centro scommesse

E' entrato nel centro scommesse urlando, ha sfondato una porta con un calcio, ha minacciato gli impiegati e si è fatto consegnare il bottino prima della fuga. La polizia indaga sull'ennesima rapina messa a segno ieri sera al Bingo Snai di via Messina Marine 449, in zona Sperone, dove appena un mese fa era entrata in azione una coppia di banditi.

Qualche minuto dopo il colpo sono arrivate sul posto alcune pattuglie dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato Brancacio. Gli agenti hanno ascoltato il racconto dei dipendenti del centro scommesse e dei testimoni per cercare dettagli utili per le indagini. Nessuno però ha potuto fornire un identikit del rapinatore, arrivato con il volto coperto da una felpa con cappuccio, guanti e pistola in pugno.

"Gli impiegati - racconta a PalermoToday un testimone - non si sono neanche alzati. Il rapinatore è entrato, si è fatto consegnare i contanti ed è scappato". Ancora da quantificare con precisione il bottino che ammonterebbe a poco meno di 1.500 euro. La polizia ha avviato immediatamente le indagini procedendo con l'acquisizione dei video ripresi dal sistema di videosorveglianza interno e dalle telecamere piazzate nella zona.

La dinamica della rapina appare simile a quella avvenuta lo scorso 29 gennaio. Quel giorno però i malviventi armati di pistola e con il volto coperto erano due. Si sono diretti verso una delle casse e in pochi secondi si sono fatti consegnare circa 3 mila euro. “Dammi i piccioli”, ha urlato uno dei due mentre si faceva riempire una sacca con i contanti. Poi la fuga approfittando del buio tra i vicoli dello Sperone.