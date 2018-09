Sorpreso da un vigilante mentre svaligia il centro commerciale lo spintona e poi fugge: preso

Ieri sera stava rubando della merce in un centro commerciale (la Questura non ha divulgato il nome) ma è stato colto sul fatto da una guardia giurata. Ha reagito spingendola e scaraventandola per terra, poi è uscito ed è salito a bordo della sua auto. Mentre tentava di scappare ha urtato un altro vigilante che è caduto rimanendo lievemente ferito. Infine è fuggito.

Grazie alle testimonianze raccolte dagli agenti accorsi sul posto subito dopo l'accaduto, G.M. 59enne palermitano, è stato arrestato per rapina improria. La polizia è riuscita a risalire al malvivente ed a rintracciarlo a casa, dove sono stati recuperati anche gli oggetti rubati. Il 59enne è stato condotto negli uffici della Squadra Mobile per gli accertamenti di rito e sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.