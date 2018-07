Ladri entrano mentre è in casa, lei tenta di bloccarli: colombiana resta ferita

Rapina in casa in via Altavilla, in zona Fiera. Due malviventi sono entrati all'interno di un appartamento dove abita una donna colombiana e le hanno rubato il computer, il cellulare e dell'oro. La donna, 46, che si trovava nell'abitazione ha cercato di fermarli - senza riuscirci - e durante la colluttazione è rimasta ferita al polso. Dopo la fuga dei rapinatori la vittima ha chiamato gli agenti, ai quali ha raccontato l'accaduto. Poi è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Villa Sofia dove è stata medicata. Indagini in corso per rintracciare gli autori del colpo.