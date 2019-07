Anziano segregato in casa per due ore, picchiato e rapinato: tre arresti

Il loro piano era stato predisposto nei dettagli: avevano scelto come vittima un uomo di 90 anni accudito nella propria abitazione da un badante, avevano costretto quest'ultimo a fornire tutte le informazioni utili sul datore di lavoro e, una volta pronti, erano entrati in casa in piena notte picchiando selvaggiamente i due e facendo razzia di oggetti preziosi. La polizia li ha però identificati e rintracciati e per tre palermitani è scattato l'arresto. In manette Domenico Taibbi, 49 anni, Davide Terracchio, 36 anni, e Rosolino Rizzo, 18 anni.

Il colpo risale allo scorso 12 maggio e si era conclus con un bottino di tappeti e oggetti prezioni. L'anziano ha riportato una frattura vertebrale mentre il badante mauritiano un trauma cranico. Un'aggressione durata circa due ore e che gli inquirenti definiscono "brutale".

Da quanto ricostruito dai poliziotti della sezione Contrasto al crimine diffuso della squadra mobile con i colleghi del commissariato Centro a fare da basista ai due rapinatori, Taibbi e Terracchio, era stato il badante mauritiano, "costretto a farlo con la violenza. Era stato infatti minacciato di gravi ritorsioni e obbligato da Taibbi a fornire indicazioni strategiche all’incursione dei malviventi, che così facilmente sono riusciti ad accedere all’abitazione, trovandone addirittura schiuse le porte. Una volta entrati, Taibbi e Terracchio hanno dato sfogo a una gratuita violenza, anche spropositata rispetto allo scopo della rapina, anche nei confronti del mauritiano".

Le telecamere dell’immobile hanno immortalato l’ingresso nello stabile di Taibbi e Terracchio e la partecipazione di Rizzo, rimasto in strada a far da autista ai complici. Immagini determinanti per le indagini. Taibbi dovrà rispondere di estorsione, rapina e lesioni personali; Terracchio di rapina e lesioni personali e Rizzo del solo reato di rapina. Convalidato il fermo, il gip ha disposto la custodia in carcere per i primi due e gli arresti domiciliari per il terzo.



Gallery