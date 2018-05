Borgo, colpito e derubato di iPhone e contanti: rapinato giovane esponente Udc

Picchiato e rapinato di 20 euro e un iPhone. Nottata da dimenticare per Adriano Frinchi, giovane esponente politico dell’Udc che ieri ha raccontato alla polizia di essere stato avvicinato mentre tornava a casa da un ragazzo di circa 25 anni all’incrocio tra via Archimede e via Isidoro Carini.

Secondo quanto ricostruito insieme agli agenti delle volanti intervenuti sul posto, il malvivente lo avrebbe colto di sorpresa prima di colpirlo ripetutamente al volto e minacciarlo. Nella colluttazione entrambi sarebbero caduti per terra e il rapinatore avrebbe approfittato della situazione per strappargli via dalla tasca smartphone e contanti.

"Ho provato a inseguirlo - racconta Frinchi - ma si è infilato nelle stradine del Borgo e l’ho più visto”. A quel punto avrebbe fermato una coppia di giovani che gli ha prestato i primi soccorsi e ha telefonato al 113. Dopo aver ascoltato la sua versione dei fatti gli agenti hanno avviato le indagini per risalire all’identità del rapinatore.