Rapina davanti all’ospedale Civico: nel mirino il bar Wisser

Colpo grosso la sera di Natale al Bar Wisser, in via Ernesto Tricomi, di fronte all’ingresso principale dell’ospedale Civico. I rapinatori sono entrati in azione con il volto coperto e hanno fatto intendere di essere armati. Quindi hanno portato via tutti i soldi contenuti nella cassa e sono scappati in direzione cimitero Sant'Orsola, facendo perdere le tracce.

I poliziotti dell’ufficio prevenzione hanno acquisito le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza, sia interni che esterni al bar tabaccheria per cercare di dare un nome e un cognome ai rapinatori. I malviventi sono fuggiti in sella a uno scooter.

Nelle ultime settimane nella zona si sono registrati numerosi altri colpi ai danni di varie attività commerciali. Il sospetto è che possa esserci la stessa mano in tutte le rapine.