Via Ernesto Basile, rapina al Bar Massaro: entrano armati e portano via soldi e sigarette

Sono entrati in sette, armati, pronti a seminare il panico e svuotare le casse. Una banda di rapinatori ha colpito ieri sera nel Bar Massaro di via Ernesto Basile. Dopo aver minacciato i dipendenti qualcuno di loro ha scavalcato il bancone e ha preso contanti e sigarette. Quindi la fuga verso l'esterno, facendo perdere le proprie in zona Montegrappa. Da quantificare ancora il bottino.

Non appena i malviventi si sono allontanati il personale del bar ha lanciato l'allarme alla polizia. Sul posto sono arrivate diverse volanti di polizia e il titolare dell'attività, l'imprenditore e giornalista Francesco Massaro. L'ultima rapina al bar risale a più di due anni fa. L'ultima di una lunga sequenza di colpi che portò il titolare dell'attività a dichiarare apertamente che mai avrebbe pagato il pizzo per trovare la serenità.