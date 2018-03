Isola delle Femmine, entra con un taglierino tra le mani e rapina banca

Fa irruzione in banca, minaccia i dipendenti e poi svuota una delle casse. Assalto alla filiale Unipol di via Piano Levante, a Isola delle Femmine, dove intorno alle 11.30 di stamattina è entrato un uomo con un taglierino fra le mani. Gli sono bastati meno di due minuti per farsi consegnare i soldi e fuggire a gambe levate.

Secondo le prime informazioni il bottino ammonterebbe a circa 200 euro. A quel punto gli impiegati dell’istituto di credito sono riusciti a lanciare l’allarme chiedendo l’intervento dei carabinieri. Dopo aver ascoltato i presenti e acquisito le immagini della videosorveglianza, i militari hanno avviato indagini e ricerche.