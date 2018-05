Assalto in banca in corso Vittorio, direttore terrorizzato nella sua stanza: due arresti

Lo scorso dicembre avevano sfiorato il colpo in banca e oggi, a distanza cinque mesi, la polizia li ha arrestati. Gli agenti di polizia della sezione Antirapina della Squadra mobile hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare domiciliare nei confronti di Marco Torres, 26 anni di Villabate e Gaetano Alicata, 24 palermitano. Sono accusati di tentata rapina all'agenzia di Banca Nuova di corso Vittorio Emanuele.

E' successo lo scorso 19 dicembre. "Quel colpo - dicono dalla questura - non fu portato a termine perché i due furono traditi dalla fretta e dalla tensione". Alicata, secondo le indagini della squadra mobile, era rimasto fuori a fare il palo, mentre Torres a volto coperto sarebbe entrato nella stanza del direttore e dopo avere preso i cellulare lo ha minacciato chiedendo di sbloccare la cassaforte temporizzata.

"I malviventi - spiegano dalla polizia - dopo alcuni minuti di attesa, proprio quando la cassaforte stava per sbloccarsi, pensarono di aver già 'perso' troppo tempo all’interno dell’agenzia e si allontanarono in gran fretta scappando poi in sella a una bicicletta elettrica che abbandonarono in via Calascibetta".

La polizia è risalita a Torres ed Alicata, seguendo proprio questo percorso di fuga: sulla bicicletta abbandonata gli agenti hanno ritrovato i documenti del precedente proprietario e sono risaliti ai due malviventi. In un cassonetto della zona hanno rinvenuto, invece, alcuni indumenti usati per la rapina. I due sono stati poi anche riconosciuti dalle vittime. E a distanza di qualche settimana dalla tentata rapina - lo scorso 2 febbraio - proprio Torres e Alicata furono arrestati in flagranza mentre insieme a un complice assaltarono un ufficio postale di Sferracavallo, con una pistola giocattolo . Per quel colpo i due erano ai domiciliari.



