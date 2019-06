Assalta una banca ma trova la cassa vuota, bandito ripiega su un cliente e lo rapina

E’ entrato in banca con l’obiettivo di uscirne poco dopo con il bottino stretto fra le mani. Quando però si è accorto che la cassa era vuota ha dovuto ripiegare su un correntista che in quel momento, per sua sfortuna, si trovava dentro nella filiale. Una rapina è stata messa a segno lo scorso venerdì alla Monte dei Paschi di Siena di via Ammiraglio Rizzo poco dopo l'orario di apertura pomeridiana.

Gli agenti intervenuti con le volanti e le moto sono entrati in banca e hanno ascoltato il racconto dei dipendenti e del direttore. Secondo una prima ricostruzione un uomo di mezza età - a volto scoperto, non armato e con addosso un paio di pantaloni e una felpa - è entrato nella filiale e si è diretto verso la cassiera.

Dopo aver fatto balzo per scavalcare il bancone e averla minacciata, ha costretto l’impiegata ad aprire la cassa nel tentativo di farsi consegnare tutto il contenuto. Resosi conto che al suo interno non c’erano contanti, il rapinatore ha preso di mira un cliente che si trovava nella banca all'angolo con via Don Orione per un versamento.

Dopo avergli strappato dalle mani il denaro l’uomo è fuggito, facendo perdere definitivamente le proprie tracce. Gli agenti di polizia intervenuti hanno raccolto le testimonianze e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso tutte le fasi dell’assalto. Da quantificare l’esatto ammontare del bottino.