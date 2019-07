Assalto in banca a Terrasini, rapinatori scappano con 6 mila euro

Due rapinatori in banca, un taglierino e un bottino di oltre 6 mila euro. Assalto alla Carige di Terrasini dove una coppia di banditi è entrata in azione intorno alle 9,15 di stamattina in via Ruggero Settimo. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno ascoltato il racconto dei testimoni e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. L'istituto di credito non risulta coperto dal servizio di vigilanza armata privata.

Stando alle prime informazioni i due malviventi avrebbero agito a volto scoperto, noncuranti di essere eventualmente riconosciuti o inquadrati dalle telecamere, urlando e minacciando i dipendenti con un tagliabalsa tra le mani. Una volta arraffati tutti i contanti disponibili nelle casse si sono fatti spazio tra i pochi clienti presenti e sono scappati a piedi. Fuori con ogni probabilità c’era qualcuno ad attenderli per garantire loro la fuga.

Apprese le prime informazioni i militari hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Le modalità del colpo ricordano quelle della rapina messa a segno ieri a Termini Imerese: due giovani armati di taglierino hanno preso di mira le Poste di via Bevuto e sono scappati con 2 mila euro in tasca. Ancora a Termini, due settimane prima, è toccata sempre alla Banca Carige. Bottino da 10 mila euro.