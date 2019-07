Termini Imerese, ancora una rapina alla banca Carige: bottino da 5 mila euro

La banca Carige di Termini Imerese torna nel mirino dei rapinatori. Due persone armate di taglierino hanno colpito questa mattina nella filiale di corso Umberto e Margherita. I banditi, a volto scoperto, sono entrati intorno alle 9.30 nell’istituto di credito hanno minacciato gli impiegati e li hanno costretti a consegnare i contanti custoditi nella cassa.

In pochi minuti la coppia di banditi è riuscita a scappare con un bottino da 5 mila euro, per poi raggiungere probabilmente un mezzo parcheggiato non distante dalla banca per allontanarsi e fare perdere definitivamente le proprie tracce. Poco dopo sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Termini Imerese che hanno ascoltato il racconto dei testimoni e acquisito le immagini della videosorveglianza.

Il colpo di questa mattina presenta delle analogie con quello messo a segno esattamente un mese fa nella stessa filiale. In quell’occasione i banditi - due, a volto scoperto e armati di taglierino - sono riusciti a fuggire con 10 mila euro in contanti. Sull’episodio dello scorso 18 giugno indagano sempre gli agenti del commissariato di Termini Imerese.