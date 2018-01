Ancora una rapina al Baby Luna, caccia a due banditi

Ancora una rapina ai danni del Baby Luna, il noto bar di viale Regione Siciliana. Così come avvenuto lo scorso 17 novembre, intorno alle 20 di ieri due uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione nel locale e facendo intendere di essere armati hanno minacciato il personale. In pochi attimi hanno portato via il denaro che era in cassa e sono fugiti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il bottino è da quantificare.