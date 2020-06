Salgono sul pullman a Brancaccio, aggrediscono e rapinano autista: presi

La polizia ha risolto a tempo di record il caso di una violenta rapina messa a segno domenica pomeriggio ai danni dell’autista rumeno di un pullman di linea, proveniente dall’est Europa ed in transito a Palermo. Si tratta di tre cittadini extracomunitari, due ghanesi rispettivamente di 22 e 34 anni e di un gambiano di 21 anni, nei cui confronti è stato adottato "un provvedimento di fermo di indiziato del delitto di rapina".

E' successo nella zona industriale di Brancaccio. "L’autista del pullman - spiegano dalla questura - che stazionava in via Pecoraino, sembrerebbe a causa di un guasto meccanico, sarebbe stato raggiunto all’interno della cabina da tre giovani che hanno approfittato di un frangente di tempo in cui il mezzo era privo di passeggeri. Ne sarebbe nata una colluttazione a seguito della quale il conducente sarebbe stato privato del proprio cellulare e di 100 euro".

Dalla polizia aggiungono: "Il racconto della rapina fatta dalla vittima ai poliziotti del commissariato Brancaccio sarebbe stata completa ed esaustiva a tal punto che, sulla base della descrizione diramata via radio dagli agenti e raccolta dai colleghi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, una delle pattuglie impegnate nelle ricerche in direzione delle possibili vie di fuga, in via Messina Marine, avrebbe raggiunto ed identificato tre persone, fortemente sospettate a causa dell’elevato 'livello di somiglianza' rispetto all’identikit tracciato in precedenza". Addosso ai tre africani è stato ritrovato il cellulare sottratto alla vittima. La banda è stata poi riconosciuta dalla vittima. Il telefonino è stato quindi riconsegnato al legittimo proprietario .