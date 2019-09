Marinella, amministratore di condominio preso a colpi di casco e rapinato nel suo studio

Colpito in testa con un casco e minacciato con un coltello da due rapinatori fuggiti poi con un bottino di 3.500 euro. E’ accaduto alla Marinella alle 18 di sabato scorso. La vittima del colpo è un amministratore di condominio di 62 anni che è stato raggiunto e aggredito all’interno del suo studio.

Al tentativo di reazione i due rapinatori lo avrebbero picchiato con violenza riuscendo a impossessarsi della somma contenuta nel portafogli del professionista e nella cassa dov’erano custodite le quote pagate dai condomini. Dopo la fuga dei banditi l’uomo ha chiamato il 113.

Agli agenti delle volanti intervenuti in via Salgari il 62enne ha riferito quanto accaduto poco prima. Per lui, stordito per via delle botte prese, è stata richiesta un’ambulanza che lo ha portato in ospedale per effettuare alcuni accertamenti. Indagini in corso della polizia.