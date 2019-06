Ecco il generale Rapanotti: è il nuovo comandante regionale della Finanza

Cerimonia di insediamento del Generale di Divisione Riccardo Rapanotti al Comando regionale Sicilia della guardia di finanza. Rapanotti succede al Generale di Brigata Giancarlo Trotta, che prosegue nelle mansioni di comandante provinciale di Palermo. La cerimonia, tenutasi nella caserma 'Cangelosi' di Palermo, è stata presieduta dal comandante interregionale Italia sud-occidentale Carmine Lopez, Generale di corpo d'armata, che ha rivolto a Rapanotti un augurio di buon lavoro per l'incarico assunto.

Laureato in Scienze della sicurezza economico-finanziaria, Rapanotti proviene dal Comando generale del corpo, dove rivestiva la carica di capo del secondo Reparto, deputato al coordinamento informativo e alle relazioni internazionali. In precedenza ha ricoperto incarichi operativi e di Stato Maggiore di alto rilievo in tutti i settori che caratterizzano l'attività della guardia di finanza. Insignito del titolo 'Scuola di polizia tributaria', Rapanotti ha svolto docenza nelle materie giuridiche presso gli istituti di istruzione della guardia di finanza e interforze.