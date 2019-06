Bonagia, maxi intervento della Rap: in tre giorni rimossi quasi 2.000 ingombranti

Maxi intervento delle squadre Rap a Sferracavallo. Sono 184 le strade ripulite. E adesso previste nuove operazioni al Cep e Bonagia, dove soltanto negli ultimi tre giorni sono stati raccolti su strada 1.905 ingombranti. Solo in via del Levriere ritirati 247 ingombranti.

"Anche la Reset sta intervenendo con diserbature nel quartiere Cruillas ma contestualmente interviene anche a Partanna Mondello - spiegano dagli uffici Rap -. Contro il mancato rispetto delle regole per chi non tutela l’ambiente e il proprio quartiere gli agenti del nucleo tutela, decoro, vivibilità e igiene urbana da quando sono partite le azioni mirate sui quartieri con la Campagna #Facciamounpatto#, ad un mese dalle azioni, per il ripristino del decoro urbano (fino alla data del 5 giugno), ha comminato 170 verbali da 166 euro per conferimento rifiuti fuori orario, 10 verbali da 333 euro e 5 verbali da 600 euro per rifiuti ingombranti, 2 verbali da 3100 euro a 2 autocarri riscontrati senza il prescritto formulario di identificazione dei rifiuti, 2 da 516 euro per incompleto redazione del formulario e un sequestro di 1 autocarro per trasporto illecito di rifiuti".

