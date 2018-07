Postazioni mobili Rap, divieto conferimento elettrodomestici per i prossimi sabati di luglio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Rap informa i cittadini che per il mese di Luglio, non sarà possibile conferire apparecchiature elettronica/ elettrodomestiche (rifiuto “RAEE”) nei giorni di sabato. Potranno invece accogliere ingombranti diversi da quelli sopradetti. Tale limitazione è dovuta per il blocco della circolazione dei mezzi pesanti in autostrada che impedisce il trasporto extraurbano. Le isole ecologiche mobili interessate al divieto di conferimento RAEE esclusivamente nelle giornate di Sabato sono: via dell’Airone ( terza circoscrizione) e via S. Corleone (ponte Giafar-seconda circoscrizione). Per maggiori informazioni si può contattare l’URP della Rap al numero verde 800237713