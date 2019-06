"Rap e i suoi disservizi... adesso basta il Comune intervenga"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In data 3 Maggio 2019,l'associazione CIVITAS presieduta da Adriano Barbaccia effettuava una segnalazione di buca su marciapiede richiesta dai cittadini,il seguente rappresenta un pericolo costante per i bambini e le mamme della scuola elementare Francesco Orestano, nella zona di via Conte Federico, e non solo. Numerose le attività commerciali soggette al non avvicinamento dei clienti per il costante pericolo. Ad oggi i solleciti sono molteplici ma con nessun riscontro positivo,i cittadini sono stanchi dei continui disservizi di RAP.

L'amministrazione metta in condizione i lavoratori della suddetta azienda di operare con maggiore celerità e se necessario ampli il personale,ma la cosa che più ci preme è che venga effettuato un servizio pari al costo imposto ad ogni cittadino. Ci auspichiamo che questo articolo possa scuotere questa amministrazione,Barbaccia conclude:spero che il sindaco Orlando torni a lavorare per il bene della città,specialmente per le periferie abbandonate a se stesse,non pensi al problema immigrazione abbiamo già un ministro che viene pagato per occuparsi del problema in questione,con risultati eccellenti.