C'è l'isola ecologica di via Nicoletti, Rap chiude la postazione mobile di via dell'Olimpo

"Con l'apertura del Centro comunale di raccolta di via Nicoletti, la postazione mobile provvisoria di via dell'Olimpo per lo smaltimento degli ingombranti non ha più ragione di esistere". Lo comunica Giuseppe Norata, presidente della Rap, che ne annuncia la chiusura a partire dalla prossima settimana.

Dal 28 ottobre ad oggi, in via Nicoletti sono stati conferiti 21 mila chili di ingombranti, 3 mila chili di legno, 2 mila chili di plastica dura, 5 mila chili di verde e sfalci di potature, 3 mila chili di imballaggi in carta e cartone, 1.500 chili di plastica e lattine, 1.500 chili di rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche (Raee), mille chili di rifiuti misti da demolizioni e sanitari, 500 chili di abiti usati. Non sono mancati anche diversi conferimenti, ancora da contabilizzare, come pile e batterie, farmaci, olii di frittura e pneumatici fuori uso.

Rap ricorda che la maxi isola ecologica di via Nicoletti è aperta tutti i giorni, dalle 7 alle 17, e la domenica fino alle 13. Nella prima settimana di esercizio, al Ccr di Tommaso Natale si sono recati una media di cento persone al giorno. Il primato degli accessi giornalieri in atto lo ha il Ccr di viale dei Picciotti, con 300 utenti al giorno; mentre piazza della Pace la media è di 150 utenti al giorno.