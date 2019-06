La Rap: "Centro di raccolta di viale dei Picciotti aperto anche la domenica mattina"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Visto il riscontro favorevole da parte dei cittadini sull’ utilizzo dei Centri Comunale di Raccolta, l’amministratore Unico di Rap Giuseppe Norata ha disposto al fine di favorire quei cittadini che manifestano il desiderio e la volontà di conferire i propri rifiuti anche in giorno festivo, in via sperimentale, l’apertura del Ccr di viale dei Picciotti la domenica mattina (dalle ore 7 alle 13).

Per tutto giugno e luglio via dei Picciotti sarà aperto, oltre dal lunedì al Sabato, dalle ore 7 alle ore 17, anche la Domenica, dalle ore 7 alle ore 13. Resta invariato l’orario del Ccr di piazzetta della Pace che rimarrà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 13. Martedì e Giovedì dalle ore 7 alle ore 17.

Entrambi i Ccr possono essere utilizzati sia per portare diverse tipologie di rifiuti che vanno dalle frazioni secche all’umido, dai toner alle cartucce, alle pile e per l’olio vegetale esausto( residuo di fritture) che per disfarsi dei propri ingombranti e Raee anziché abbandonarli su pubbliche vie.