Anche la Rap avvia la "fase 2": riprende il ritiro dei rifiuti ingombranti e riapre il Ccr Oreto

Riprende dalla prossima settimana il servizio di ritiro a domicilio degli ingombranti da parte della Rap, che era stato interrotto con altri servizi in seguito all'emergenza Covid-19. Le prenotazioni del ritiro possono essere fatte già da oggi tramite l'Ufficio Relazioni con il pubblico (numero verde 800237713 – mail: urp@rapspa.it). Sempre da oggi è tornato attivo anche il Centro comunale di raccolta della rotonda Oreto, dopo che già da alcuni giorni erano stati riaperti quello di viale dei Picciotti e quello di via Nicoletti. Il Ccr Oreto sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì alle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 13 (chiuso la domenica).

Restano invariati gli orari degli altri Ccr già riattivati dallo scorso 27 aprile (CcrPicciotti e Nicoletti, lun-sab 7.00-13.00 eccetto festivi), e del servizio ritiro ramaglie presso piazza Galatea ( lun-sab 8.00-11.00 eccetto festivi). Resta confermata la soppressione delle isole ecologiche mobili (piazza J.Lennon, via Li Bassi, piazza Santa Cristina e piazza San Marino) sostituite oramai dalla presenza in città dei Centi comunali di raccolta.

Solo ieri il presidente dell'Ottava circoscrizione Marco Frasca Polara aveva rivolto un appello perchè si riapra l'isola ecologica del Borgo. Una soluzione che, per Frasca Polara, serve a scongiurare il crearsi di nuove discariche in città.

In tutti i Ccr, così come nei servizi che l’azienda, step dopo step, sta riattivando, i conferimenti dovranno essere effettuati nel rispetto e in applicazione delle prescrizioni contenute nei Dpcm e nelle ordinanze regionali di riferimento per il contenimento alla diffusione del Covid -19 e, principalmente, tenendo conto del distanziamento sociale.

"Prosegue - afferma il presidente della Rap Giuseppe Norata - l'impegno dell'azienda per garantire ai cittadini i servizi più importanti. Siamo certi che tanti apprezzeranno la ripresa del ritiro gratuito a domicilio degli ingombranti, che è uno dei servizi più importanti per il decoro e la pulizia della città".