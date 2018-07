San Lorenzo, grosso ramo si spezza e finisce in strada

Grosso ramo si spezza e finisce in strada. E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi in via San Lorenzo, all'altezza della rotonda prima di via Lanza di Scalea. Per una casualità al momento del cedimento, in quel tratto di strada battuto a tutte le ore del giorno, non stava passando nessuno.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco, impegnati a segare e rimuovere il ramo per ripristinare la circolazione. L’albero da cui si è staccato il ramo si trova nell’area esterna degli uffici di polizia che ospitano la sezione della Scientifica e l’Ufficio immigrazioni.