Grosso ramo si spezza e finisce in spiaggia a Mondello. I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio in via Regina Elena per mettere in sicurezza un esemplare di pino marittimo. Non si registrano feriti né danni a cose. Grazie all’intervento con un’autogru e con l'utilizzo di una motosega due squadre del 115 hanno rimosso le parti pericolanti e la strada, temporaneamente bloccata, è stata riaperta al traffico.