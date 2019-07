Piazza Indipendenza, ramo spezzato dal vento piomba su quattro auto parcheggiate

Un grosso ramo spezzato dalle raffiche di vento piomba su quattro auto parcheggiate. E’ accaduto ieri sera in piazza Indipendenza, all’ingresso di via Cappuccini, dove gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 22.30 per rimuovere il ramo di un albero. Per portare a termine l’operazione è stato necessario segare la restante parte di ramo e utilizzare una gru.

Gallery