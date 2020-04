Gli auguri di Lorefice ai musulmani per il Ramadan: "Cari fratelli, rafforziamo i legami d'amicizia"

"Cari Fratelli e Sorelle Musulmani, colgo l’occasione dell’inizio del Ramadan per augurare a tutti voi un tempo di serenità e di benedizione. Questi giorni dedicati al digiuno, alla preghiera e all’elemosina, siano anche una ulteriore occasione per rafforzare legami di amicizia tra Cristiani e Musulmani, soprattutto in questo periodo di sofferenza, che esige da tutti noi gesti di autentica solidarietà, di umana fraternità e di maggiore attenzione ai poveri e agli emarginati”.

Lo scrive in un messaggio l'arcivescovo, monsignor Corrado Lorefice il quale aggiunge: "Nell’assicurare la mia personale vicinanza spirituale e quella della Chiesa Cattolica palermitana, auspico un mese fruttuoso di Ramadan e un gioioso ‘Id al-Fitr e che si possa realizzare tutto quello che il vostro cuore desidera per voi e per il bene di tutti gli uomini".