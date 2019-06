Finisce il Ramadan, Orlando con i musulmani in preghiera: "Religioni possono unire"

Il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alle Culture, Adham Darawsha, hanno partecipato oggi alla celebrazione della Festa di Eid al-Fitr, la fine del mese sacro del Ramadan, che ha visto la comunità islamica riunirsi al Foro Italico, con diversi esponenti di altre fedi religiose, fra cui Biagio Conte ed esponenti della Chiesa Valdese.

Orlando ha sottolineato l'importanza "di un momento comunitario, condiviso e aperto a tutti. Un momento importante per la comunità islamica ma non 'della' comunità islamica, come il Natale è importante per i cristiani ma non è 'dei' cristiani. La presenza di rappresentanti di diverse fedi qui è testimonianza del ruolo unificatore che le religioni possono avere, anche nella nostra comunità, nel riconoscere che ciascuno è individuo libero e portatore di diritti e doveri e tutti insieme siamo comunità che solo nella propria unità può crescere. Nello spirito di Palermo, nello spirito del riconoscimento a tutti e ciascuno dei propri diritti individuali che sono essenziali perché esista una comunità, oggi ho partecipato alla festa di Eid al-Fitr".

Per Darawsha "la celebrazione aperta e condivisa di questo importante momento per la comunità islamica è ormai una normalità a Palermo. E' un fatto normale che questa festa sia condivisa anche con persone di fede diversa da quella islamica, perché a Palermo i musulmani sono accolti, sono parte viva e attiva della città e della comunità e quindi accolgono e condividono con tutti i loro momenti di fede".