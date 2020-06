Zen, armadi rovesciati e urina nei corridoi: nuovo raid vandalico alla scuola Falcone

E’ passata appena una settimana e i vandali sono tornati a colpire allo Zen. Nuovo raid nella scuola Falcone di via Marchese Nicolò Pensabene dove questa mattina sono intervenuti i carabinieri per effettuare un sopralluogo e chiarire l’entità dei danni. Stando alle prime informazioni i responsabili dell’incursione, ancora da collocare temporalmente visto che la scuola è chiusa, non avrebbero rubato nulla e si sarebbero "limitati" a mettere tutto a soqquadro, buttando a terra armadi e sedie nonché orinando nelle aule. "Dobbiamo ancora verificare se sia stato rubato qualcosa", dice la preside Daniela Lo Verde.

"Una continua sfida allo Stato che non può restare impunita. Atti vili che colpiscono i bambini. Tutto ciò è vergognoso", dichiarano gli esponenti del M5S Roberta Alaimo, Valentina D’Orso e Adriano Varrica insieme al sottosegretario Steni Di Piazza. "Due interrogazioni parlamentari indirizzate al ministro dell’interno e l’altra al ministro dell’istruzione - si legge ancora in una nota - sono state depositate proprio per informare i ministri Lamorgese e Azzolina e supportare le scuole siciliane nella pianificazione di azioni di controllo, monitoraggio e sicurezza dei plessi scolastici più a rischio".

Lo scorso 15 giugno la preside Daniela Lo Verde, impegnata nella commissione degli esami di maturità dell’istituto Ascione, era stata avvisata dai suoi collaboratori che avevano trovato corridoi e aule devastate, con escrementi sparsi e materiale didattico distrutto. "Alla notizia - aveva commentato la dirigente scolastica - mi sono dovuta sforzare per trattenere rabbia e dispiacere".