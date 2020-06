Il nuovo raid alla scuola Falcone dello Zen, Azzolina: "Non ci pieghiamo e presto sarò a Palermo"

Ancora una volta i vandali hanno colpito la scuola Falcone, allo Zen. Le aule messe a soqquadro e le più che evidenti tracce di urina non sono passate inosservate e le istituzioni annunciano una risposta esemplare. Di vicinanza a docenti, operatori e famiglie. E la titolare del ministero dell'Istruzione, Lucia Azzolina, annuncia che presto sarà a Palermo per dare un concreto segnale di presenza.

"Dopo l’ennesimo atto vandalico ai danni della scuola Falcone - scrive su Facebook - ho nuovamente contattato la dirigente scolastica, Daniela Lo Verde, per esprimere la massima vicinanza ad una comunità scolastica duramente colpita. Come ho detto a lei, presto sarò a Palermo. È evidente che questa scuola faccia paura. Ma lo Stato c’è, sono in contatto con la Prefettura, dobbiamo proteggere quella scuola. Servono segnali chiari e immediati per chi pensa di poter attaccare un simbolo dell’educazione alla legalità. La scuola Falcone non si piegherà e il Ministero le sarà accanto. Ricompreremo subito tutto ciò che è stato rubato o distrutto e io stessa porterò questo messaggio di persona, con chiarezza".

In difesa della scuola è intervenuto anche il sindaco Leoluca Orlando, per il quale "i gesti di alcuni criminali incivili in cerca di visibilità non riusciranno a macchiare l'immagine dello Zen e del suo percorso di crescita culturale, di cui la scuola è uno degli assi portanti".

Per il primo cittadino "chi compie questi atti è un nemico dello Zen, dei suoi bambini, delle sue famiglie e come tale deve essere trattato da tutta la comunità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E sul caso è intervenuto anche il senatore del M5S e presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra. Su Twitter scrive: "Alla mafia si risponde con l'istruzione e la cultura. E la mafia teme la scuola. Soprattutto a Palermo, soprattutto allo Zen. Chi odia i libri, odia la libertà".