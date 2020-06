Escrementi sparsi tra le aule, armadi rovesciati: raid alla scuola Falcone allo Zen

Scuola Falcone, ci risiamo: vetri rotti, armadi, sedie e banchi rovesciati, ma anche escrementi sparsi tra aule e corridoi. Nuovo raid all’interno della scuola di via Marchese Nicolò Pensabene, allo Zen, dove questa mattina sono intervenuti gli agenti delle volanti di polizia e il personale della Scientifica per eseguire i rilievi. "Ero in commissione d’esami all’Ascione di Borgo Nuovo - racconta a PalermoToday la preside, Daniela Lo Verde - quando mi hanno contattato per riferirmi dell'accaduto. Alla notizia mi sono dovuta sforzare per trattenere rabbia e dispiacere".

Dopo la telefonata fatta dalla sua vice, la preside si è messa in macchina per raggiungere il plesso che ospita ventuno classi di scuola primaria e quattro di scuola dell’infanzia. Al termine dei rilievi della polizia inizieranno la conta dei danni e le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Da chiarire anche quando sia avvenuto il raid vandalico visto che l’ultimo collaboratore scolastico era uscito venerdì pomeriggio. Gli investigatori non potranno però fare affidamento su alcuna telecamera visto che la struttura non ha un impianto di videosorveglianza interna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A fine aprile i ladri, dopo aver scavalcato un cancello, erano entrati in uno scantinato utilizzato come locale tecnico riuscendo a portare via alcuni motorini dell'acqua e allagando tutto. Anche in quell'occasione ad accorgersi del furto, la mattina successiva all'incursione, erano stati i collaboratori scolastici che hanno avvisato la preside e la polizia.