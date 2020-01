Scomparso da oltre un giorno, 29enne trovato morto sotto il ponte di via Oreto

Dopo ore di angoscia si è spenta ogni speranza. Il cadavere di un giovane è stato recuperato intorno alle 13.30 di oggi dai sommozzatori dei vigili del fuoco sotto il ponte di via Oreto. A notare il corpo trascinato dall'acqua e incastrato in un canneto è stato un passante che ha immediatamente contattato i carabinieri poi intervenuti sul posto insieme al personale della Sezione investigazioni scientifiche. I primi accertamenti hanno consentito di identificare la vittima: si tratta del 29enne che alle 6 di ieri mattina si era allontanato da casa senza avvisare i familiari, lasciando le chiavi dell'auto e lo zainetto che portava sempre con sé.

La prima segnalazione sull'allontanamento del giovane, il dipendente di un frigo macello, era stata fatta dal fratello: "Ci siamo accorti che qualcosa non andava non vedendolo tornare". Trascorse 24 ore la famiglia si è presentata alla stazione dei carabinieri Oreto. "In passato ha avuto episodi di depressione ma ha sempre rifiutato le cure", aveva raccontato il fratello a PalermoToday. I carabinieri avevano già avviato le ricerche in zona, poi è arrivata la telefonata che ha anticipato la tragedia. Sul posto è atteso l'intervento del medico legale. L'ipotesi più probabile è quella del suicidio, ma a chiarire in quali circostanze sia deceduto saranno gli investigatori.

