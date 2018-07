Senegalese di 19 anni picchiato dal branco: identificato secondo aggressore

Identificato anche il secondo uomo che negli scorsi giorni avrebbe insultato e picchiato il senegalese di 19 anni a Partinico. Si tratta di Lorenzo Rigano, 37 anni, operaio edile. Decisive per la sua identificazione sarebbero state le immagini delle videocamere che si trovavano nella piazza in cui è avvenuto l'episodio. Rigano è cugino del primo uomo coinvolto nel pestaggio dell'africano, Franco Bono, operaio di 34 anni. I due sono indagati per lesioni personali aggravate aggravate dall'odio razziale. Il senegalese era fermo in bici davanti a un bar, poi l'aggressione. La vittima, che ha presentato denuncia, è stata sentita ieri dal pm Gery Ferrara. Le indagini non sono concluse perché all'aggressione hanno partecipato altre persone ancora non identificate.