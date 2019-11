Ragazzino scappa da casa, dopo 4 giorni lo rintracciano a Reggio Calabria

Una storia a lieto fine. Dopo quattro lunghissimi giorni di angoscia per la sua famiglia, un ragazzo di diciassette anni che era scomparso da Palermo è stato rintracciato a Reggio Calabria e consegnato ai genitori. Il giovanissimo, nato nel 2002, si era allontanato dalla propria abitazione palermitana lo scorso giovedì. Ieri è stato trovato dagli agenti della polizia ferroviaria nella stazione centrale di Reggio Calabria, nell'ambito dell'operazione Rail Safe day, condotta dal compartimento polizia ferroviaria della Calabria, con l'utilizzo di 70 operatori, e disposta dalla polizia ferroviaria in ambito nazionale, per aumentare i livelli di sicurezza e prevenire i comportamenti scorretti in ambito ferroviario.