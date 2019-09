Suicidio a Bagheria, giovane donna si lancia dal secondo piano di una casa di cura

Tragedia a Bagheria. Una ragazza di 23 anni si è suicidata nel tardo pomeriggio di ieri lanciandosi dal secondo piano di una casa di cura che ospita anche pazienti psichiatrici. La giovane avrebbe deciso di farla finita nonostante l’intervento dei carabinieri e dei sanitari del 118 allertati dai responsabili della struttura.

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ “Helpline-Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Associazione famiglie italiane prevenzione suicidio Marco Saura. Al numero gratuito 800011110 rispondono operatori qualificati e formati come psicologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.