Paura per una ragazza in piazza Sturzo: "Mi ha seguito e toccato le parti intime"

Sarebbe stata seguita per alcuni metri da un uomo che l'avrebbe molestata palpeggiandola nelle parti intime. Quindi si è messa a urlare a squarciagola mentre cercava di divincolarsi dalla presa del molestatore. È accaduto intorno alle 13 in piazza Don Luigi Sturzo. Nel mirino una trentenne che ha chiamato la polizia e riferito l'accaduto.

La ragazza ha raccontato in lacrime di essersi sentita seguire da qualcuno che poi, effettivamente, sarebbe entrato in azione allugando le mani. Gli agenti hanno subito avviato le ricerche di un uomo alto 1,80 metri circa, robusto, fuggito in direzione di Borgo Vecchio, dove ha fatto perdere le sue tracce. Acquisite le immagini di alcune telecamere che potrebbero aver ripreso tutta la scena.