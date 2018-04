Radio capo.net presenta la sua app

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Radio Capo .Net da oggi si può ascoltare con il cellulare (android), grazie all'App che si può scaricare gratuitamente da Google Play. In questa maniera si possono inviare: segnalazioni, suggerimenti oppure seguire le nostre rubriche - spiega - Stefan Nicolae "tecnico informatico" che cura la comunicazione di Radio Capo .Net - conclude il tecnico - stiamo lavorando molto sui moderni strumenti di comunicazione, praticamente siamo solo all'inizio del nostro impegno sociale 2.0 .Il Capitano di Radio Capo .Net, Francesco Damasco annuncia che sarà la primavera della civica rivoluzione dei cervelli, prima della pancia la gente deve iniziare a pensare con la propria testa, la nostra radio sarà un laboratorio di rubriche tematiche di ogni genere dalle news dei quartieri allo sport amatoriale, tutti avranno a disposizione il nostro microfono. Colgo l'occasione di congratularmi con tutti i bravi ragazzi (lo staff) che in soli 60 giorni, hanno fatto qualcosa di straordinaria, secondo i dati che abbiamo raccolto tantissime visualizzazioni non solo in Italia ma in diversi stati del Mondo dal Libano agli Stati Uniti d'America.