RadioCapo.net cerca nuovi speaker

Siamo un gruppo di cittadini che ha trasformato un sogno in realtà, siamo i bravi "ragazzi" di RadioCapo.Net, la web radio che si trova all’interno dello storico mercato del Capo di Palermo, in via Cappuccinelle 51. Vi proponiamo di trasformare la vostra creatività in realtà, le vostre idee in progetti: diventa un nostro speaker.

Ognuno di voi potrà scegliere di condurre uno o più programmi alla settimana, proponi la tua rubrica, noi ti ascoltiamo ed accogliamo con entusiasmo le buone idee, le rubriche che si possono trattare sono: attualità, politica, scherzi, intrattenimento, calcio, sport, arte, cultura, libri, sport, informatica, musica, tradizioni, cinema, giochi e tanto altro.

Chi fosse interessato ci può contattare via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: radiocapo.net@gmail.com oppurere chiamare Girolamo al 347.4618595.