Ordine dei medici e Vivi sano onlus insieme per i "Covid hospital": al via raccolta fondi

L’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Palermo e Vivi Sano Onlus lanciano una campagna di raccolta fondi per l’emergenza Covid-19 al fine di sostenere medici, infermieri e tutto il personale sanitario dei principali centri ospedalieri di riferimento Covid-19 nella città di Palermo. In un momento di grande difficoltà dovuto alla diffusione del Coronavirus su tutto il territorio, appare di fondamentale importanza sostenere medici e personale sanitario coinvolto all’interno delle nostre strutture. Per chi volesse contribuire l’Iban del conto dedicato è IT46H0200804618000102963755 C/C: Vivi Sano Onlus - Oggetto Raccolta Medici Covid-19 Palermo Sarà possibile visionare l’ammontare delle donazioni e la finalizzazione dei fondi sul sito istituzionale dell’Ordine www.ordinemedicipa.it e sul sito di Vivi Sano Onlus www.vivisano.org