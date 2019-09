Termini, l'Sos per il canile: "Urge costruire tettoie per proteggere gli animali dalla pioggia"

Il canile di Termini Imerese non é in condizioni ottimali, bisogna costruire delle tettoie per proteggere gli animali dalla pioggie e creare le condizioni affinchè siano all'asciutto. A lanciare l'Sos è Laura Muriella, responsabile delle guardie amibientali Sicilia, che ha aperto anche una raccolta fondi su Facebook.

"Attualmente - afferma Muriella - é difficile curare l'igiene dei canuzzi. Dobbiamo acquistare la sabbia per renderli asciutti. Dobbiamo realizzare dei ripari, allungando le tettoie laddove già esistono, anche se piccole. Aiutatemi ad aiutarli per favore. Non possono stare in mezzo al fango e alle pozzanghere".