Biker con l'aria da duri ma il cuore tenero, donato sanificatore per ambulanze

Donati un sanificatore per ambulanze, alimenti per le famiglie bisognose e buoni spesa per la confraternita Misericordia di Marineo. Un gruppo di biker dai giubbotti in pelle e l’aria da duri ma con un cuore tenero, ma anche privati cittadini, hanno raccolto circa 2.800 euro per dare un piccolo ma grande contributo nella "guerra" al Coronavirus.

Parte della somma raccolta è stata utilizzata per acquistare un importante strumento da utilizzare per la sanificazione delle ambulanze, così da eliminare ogni eventuale veicolo di contagio e preparare ogni mezzo del 118 per la prossima corsa. Il sanificatore è stato consegnato dal gruppo al coordinatore della centrale operativa Seus 118 del bacino Palermo-Trapani.

Con la restante parte del denaro sono stati acquistati alimenti a lunga conservazione che sono stati consegnati nella sede del Banco alimentare di Carini, che provvederà alla distruzione di pasta, scatolette e tanto altro alle famiglie bisognose di Palermo e provincia. Infine è stato donato un buono da 200 euro alla Misericordia di Marineo, che ha fornito supporto logistico garantendo il successo dell’iniziativa.

