Marianna e la sua lotta contro il tumore, parte la raccolta fondi: Palermo risponde "presente"

Il grande cuore di Palermo risponde “presente” a una raccolta fondi lanciata da un marito per aiutare la moglie nella sua battaglia con un linfoma non Hodgkin al quarto stadio. “Marianna è una donna meravigliosa di 39 anni, moglie, madre di due bambini bellissimi di 3 e 5 anni, sorella, figlia, cugina, amica preziosa. Sempre sensibile verso le necessità degli altri e pronta ad aiutare tutti. Ha bisogno di cure specifiche - scrive il marito Rosario sulla piattaforma GoFundMe.com - che sono molto difficili da trovare e molto costose. Questi fondi ci servono al più presto per poter avere delle valutazioni da centri all'avanguardia e ci aiuteranno ad accedere a cure non diversamente accessibili. La situazione è molto urgente, aiutaci ad avere la possibilità di continuare questa battaglia e coltivare la speranza di guarigione”. L’obiettivo di partenza è molto ambizioso (160 mila euro) ma in poco più di 24 ore è stata raccolta una somma superiore ai 70 mila euro.

Le donazioni arrivano di minuto in minuto, molte delle quali in forma anonima, facendo crescere le speranze di potere raggiungere la meta. Toccanti le parole che la stessa Marianna ha lanciato attraverso suo marito: "Ed è consapevole dei miei limiti e delle mie difficoltà che oggi vi chiedo di aiutarmi a fare tutto ciò che è possibile per vedere la parola guarigione alla fine di questo percorso così difficile che io con tutta la mia famiglia stiamo ancora affrontando. Purtroppo la mia situazione continua a complicarsi ma complicato non è impossibile e se l’accesso a determinate terapie mi è reso difficoltoso per i costi da affrontare, ecco io non mi voglio vergognare a chiedere aiuto. Perché voglio guarire, invecchiare con mio marito e crescere i miei due piccoli grandi amori. Perciò vi chiedo di sostenermi secondo le possibilità di ognuno di voi Consapevole anche che dopo il verbo ‘amare’ il verbo ‘aiutare’ è il più bello del mondo”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Noi non ci arrendiamo, anche se la situazione peggiora. Abbiamo già contattato diversi centri specializzati negli Stati Uniti - scrive la sorella, Simona - perché utilizzano tecniche più avanzate, in particolare un centro a Boston, l’Oncologic Center Salem di Houston in Texas e MDAnderson Cancer Center, anch’esso a Houston. Solo per i pareri medici di questi centri occorrono decine di migliaia di euro, addirittura per le eventuali cure la cifra è pari a 200 mila euro. Questo è il motivo della raccolta fondi, tutti noi che le stiamo accanto non vogliamo arrenderci. A me interessa che qualche medico si interessi realmente al problema e ci aiuti ad andare avanti e trovare una soluzione”.