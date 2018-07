San Martino, vendita illecita di loculi: raccolta firme per l'ispezione gratuita delle salme

Salme fuori posto, numerose ossa nelle intercapedini. In seguito ai misfatti nel cimitero degli "orrori" di San Martino delle Scale, sono tantissimi i parenti che oggi chiedono l’accertamento delle salme. Un unico obiettivo: sapere se, il proprio caro, si trovi effettivamente nella tomba del cimitero interessato dai fatti di cronaca o sia stato trafugato arbitrariamente. Il comitato “Quelli di San Martino” ha messo in piedi una raccolta firme per chiedere l’ispezione gratuita delle salme che, viceversa, costerebbe a defunto ben 5 mila euro.



I moduli prestampati saranno disponibili in postazioni apposite nella piazza di San Martino, all’ingresso del cimitero e in altre piazze a Palermo. L’iniziativa perdurerà per tutto il mese di luglio. La prima settimana di agosto i moduli opportunamente compilati saranno presi in carico dal comitato e consegnati con una opportuna lettera di accompagnamento agli uffici dell’amministrazione dell’Abbazia.