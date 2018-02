"Valori della democrazia minacciati", raccolta firme contro le organizzazioni neofasciste

"Mai più fascismo". A lanciare l'appello sono la Cgil Palermo e l'Anpi che domani organizzeranno una raccolta firme contro il proliferare delle organizzazioni neofasciste in Italia e in Europa. L'appuntamento per chi volesse aderire all'iniziativa è sotto i portici di via Ruggero Settimo, dalle 10 alle 14.

"Chiediamo che tutti i Comuni, anche quello di Palermo – dice il segretario generale Cgil Palermo, Enzo Campo - non concedano spazi e luoghi a organizzazioni che si richiamano al fascismo e al nazismo. E' necessaria un'intesa tra tutte le forze democratiche per contrastare l'avanzare di questi fenomeni che minacciano i valori della democrazia e chiediamo alle istituzioni di ribadire in ogni occasione e in tutti luoghi la natura antifascista della nostra Costituzione”.

"Attenzione - si legge nel testo dell'appello - qui ed ora c'è una minaccia per la democrazia. Si stanno moltiplicando nel nostro Paese sotto varie sigle organizzazioni neofasciste o neonaziste presenti in modo crescente nella realtà sociale e sul web. Esse diffondono i virus della violenza, della discriminazione, dell'odio verso chi bollano come diverso, del razzismo e della xenofobia, a ottant'anni da uno dei provvedimenti più odiosi del fascismo: la promulgazione delle leggi razziali. Fenomeni analoghi stanno avvenendo nel mondo e in Europa, in particolare nell'est, e si manifestano specialmente attraverso risorgenti chiusure nazionalistiche e xenofobe, con cortei e iniziative di stampo oscurantista o nazista, come recentemente avvenuto a Varsavia, persino con atti di repressione e di persecuzione verso le opposizioni. Per questo, uniti, vogliamo dare una risposta umana a tali idee disumane affermando un'altra visione delle realtà che metta al centro il valore della persona, della vita, della solidarietà, della democrazia come strumento di partecipazione e di riscatto sociale". "La raccolta firme ha lo scopo - spiegano gli organizzatori - ha lo scopo di invitare le istituzioni a operare perché lo Stato manifesti pienamente la sua natura antifascista in ogni sua articolazione, impegnandosi in particolare sul terreno della formazione, della memoria, della conoscenza e dell'attuazione della Costituzione".

Alla raccolta delle firme saranno presenti il segretario generale Cgil Palermo Enzo Campo, Ottavio Terranova, presidente Anpi Palermo e vicepresidente nazionale e Angelo Ficarra, vicepresidente vicario Anpi Palermo.