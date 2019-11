Nuovi calendari della raccolta differenziata, Adiconsum: "Ignorate esigenze famiglie"

“Ci chiediamo se il Comune nella scelta di modificare i turni della raccolta dei rifiuti indifferenziati, abbia pensato alle esigenze di tante famiglie, numerose e magari con bambini piccoli, che così saranno costrette a tenere a casa per giorni i sacchetti maleodoranti”. Cosi Marco Stassi presidente Adiconsum Palermo Trapani chiede all’amministrazione comunale "se esiste la possibilità di valutare altre soluzioni sul tema della modifica dei turni della raccolta".

Le regole sono entrate in vigore lunedì. In particolare, la frazione’indifferenziata viene ritirata un solo giorno a settiana (non più due).

Secondo l'Adiconsum: "I cittadini pagano una Tari piuttosto alta e hanno diritto a un servizio che risponda alle loro esigenze. Giusta l’idea di sensibilizzare i palermitani per gestire la raccolta differenziata in modo responsabile, ma riteniamo sia importante anche considerare ciò che serve a tante famiglie".