Cambiano le regole della raccolta porta a porta: i nuovi orari e giorni del conferimento

Cambiano le regole del porta a porta. L'amministrazione comunale ha emanato una nuova ordinanza sindacale - già in vigore - che modifica gli orari e i giorni del conferimento di alcune utenze sia commerciali che domestiche.

"Palermo differenzia 1"

Le modifiche nello specifico riguardano il conferimento del cartone per le utenze non domestiche che avverrà con le stesse modalità delle precedenti ordinanze (cioè asciutto, piegato, legato e depositato a piè di negozio, dalle 13 alle 14 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato (diversamente dalle precedenti ordinanze dove il venerdì si conferiva la carta). Il conferimento di carta e cartoncino invece, seguirà i calendari delle utenze domestiche, specifici dello Step e del progetto di appartenenza, e avverrà a chiusura dell’esercizio commerciale, dalle 20 alle 22. Infine per le utenze con produzione specifica, per quanto concerne l'organico, oltre al calendario giornaliero previsto, sarà possibile conferire anche il lunedì, giovedì e sabato (congiuntamente alle utenze domestiche) dalle 20 alle 22.

"Palermo Differenzia 2"

Per le utenze domestiche delle zone Resuttana, Politeama e Massimo il conferimento del vetro non sarà più il sabato ma la domenica sera dalle 20 alle 22. La Rap raccoglierà il rifiuto differenziato il lunedì.

Per maggiori informazioni gli utenti interessati dalle modifiche possono consultare il sito della Rap o contattando l'Urp aziendale al numero verde 800237713.