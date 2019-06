Il porta a porta approda a Brancaccio e allo Sperone: coinvolte 10 mila famiglie

Da ottobre la raccolta differenziata porta a porta raggiungerà Brancaccio e Sperone. Circa 10 mila le famiglie e 400 le attività commerciali coinvolte. "L’area servita - annuncia l'amministratore unico Giuseppe Norata - abbraccia via Lincoln, via Decollati, via Matera, via Gangitano, Ccrso dei Mille, piazza Torrelunga, via Diaz, via Messina Marine, Foro Italico e chiude nuovamente con via Lincoln. Proseguono le attività di start–up nell’area del Quinto step del servizio”.

In vista dell'importante appuntamento, dal 19 giugno al 19 luglio, chi non volesse attendere il passaggio da parte della Ssr nei condomini, potrà ritirare gratuitamente - presentandosi con un documento di riconoscimento in corso di validità - i bidoni e i sacchetti necessari per differenziare i rifiuti recandosi al centro comunale di raccolta in via dei Picciotti (dal lunedì al sabato, orario continuato dalle 9 alle 17), nella sede della Seconda circoscrizione in via San Ciro 15 (il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12.30 e il mercoledì dalle 14.30 alle 16) o nell’Ufficio Start-up di via Resuttana 360, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30. La Rap invita inoltre gli amministratori di condomini a mettersi in contatto con l'ufficio Conai per eventuali sopralluoghi utili a decidere dove posizionare i carrellati.

"Le Ssr - spiegano dalla Rap - da oggi inizieranno a informare le famiglie dei quartieri interessati sull'avvio del servizio consegnando porta a porta gli avvisi. I primi 500 sono già stati stampati".